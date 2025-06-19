Владимир Путин заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться после 22 июня (эта дата ранее уже звучала в ходе его разговора с президентом США Трампом).

По его словам, он готов встречаться, в том числе и с президентом Украины Зеленским. Но есть два условия.

Первое - встреча с Зеленским может быть на завершающем этапе переговоров, "чтобы поставить точку".

"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", - заявляет Путин.

Второе - "вопрос в том, кто будет подписывать документы". Здесь Путин перечислил свои прежние аргументы, почему нынешний президент Украины "лицо нелегитимное". Он также допустил "нелегитимность" всех, кого назначил Зеленский.

По словам Путина, под завершающими соглашениями "подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем".

Путин также заявил, что ситуация для Киева "будет ухудшаться", если войну не удастся урегулировать дипломатическим путём.

При этом он сообщил о продолжающемся гуманитарном треке. Москва передала Украине более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, получив в ответ 57 тел российских солдат, и готова передать еще свыше 3 тысяч. В этом контексте Путин считает целесообразным продолжать переговоры.

По его словам, украинская и российская переговорные группы находятся в контакте и в последний раз их представители созванивались сегодня.

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