Близкий соратник президента Владимира Зеленского, совладелец "Квартала" Тимур Миндич выехал из Украины.

Об этом пишут украинские СМИ. Но ряд источников это опровергают.

По данным СМИ, Миндич собирается встретиться в Лондоне с министром национального единства Алексеем Чернышовым, который уехал за границу на фоне уголовного дела НАБУ и до сих пор не вернулся. Зеленский заявил, что он в командировке.

СМИ сообщают, что Миндич попытается убедить Чернышова вернуться в страну. Отмечается, что бегство вице-премьера может нанести репутационный удар по Зеленскому.

В качестве аргумента Миндич может предложить Чернышову гарантию, что дело, возбужденное против него НАБУ, будет передано в другой правоохранительный орган, более подконтрольный Банковой (например, ГБР).

В то же время, часть источников утверждают, что Миндич из Украины на данный не выезжал. Хотя и планирует встречу с Чернышовым. При этом, по их данным, Чернышов ещё не принял решение возвращаться ли в Украину или нет.

"Он понимает, что может отправиться в СИЗО, а обещания "порешать вопрос" могут быть лишь трюком людей Зеленского, чтоб добиться возвращения Чернышова, бегство которого несёт имиджевые риски для президента", - говорят источники.

Чернышов считается человеком Миндича. Подробнее о скандале вокруг Чернышова читайте в отдельном материале.