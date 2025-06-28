В Харькове задержан бывший заместитель мэра, подозреваемый в присвоении 5,4 миллионов гривен на фортификационных работах.

Кадры с полицейскими, надевающими наручники на мужчину в чёрной футболке, публикуют украинские СМИ.

По имеющейся информации, подозрение получил бывший заместитель мэра Харькова и бывший депутат Харьковского горсовета от Блока Кернеса Андрей Руденко.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что на Сумщине "нет линий обороны".

Напомним, по информации Bihus, на постройке укреплений "распилили" сотни миллионов гривень бюджета.

Война в Украине продолжается 1221-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ захватила деревни Новосёлку и Запорожье, что у границы с Днепропетровской областью. В публичную плоскость вышли напряжённые отношения между выросшими из "Азова" одноименным полком и Третьей штурмовой бригадой, возглавляемой Андреем Билецким. На состоявшемся саммите ЕС не удалось принять совместное заявление в поддержку Украины.

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