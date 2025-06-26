На юго-западе Донецкой области сыплется оборона ВСУ.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По его данным, российская армия значительно продвинулась в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля войска РФ совершают постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты.

"На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Богатырь. Также противник активно оказывает давление из Запорожья в направлении Звезды. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать деревню полностью и закрепиться в ней. Совершаются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко - Вольное Поле - Новоселка", – пишет канал.

"Следующее обновление карты будет неутешительным", – спрогнозировал Deep State.

Ранее мы уже сообщали, что ситуация на границе с Днепропетровской областью является наиболее угрожающей для ВСУ.

Война в Украине идет 1219-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что россияне окончательно взяли села Константинополь и Андреевка на Новопавловском направлении. Также россияне продвинулись в Алексеевке. Вчера Зеленский в Гааге встретился с Трампом.

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