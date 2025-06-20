Армия РФ продвинулась на трех участках к востоку от Покровска в Донецкой области и захватила село Шевченко Первое.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Также российские войска продвинулись возле населенных пунктов Новооленовка и Малиновка.

"Враг оккупировал Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский военный с позывным Мучной заявил о потере населенного пункта Комар на юге Донецкой области, прогнозируя дальнейшее продвижение РФ.

Война в Украине идет 1213-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера состоялся новый обмен пленными, вернулись тяжелобольные и раненые бойцы. Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State. Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного и к югу от Константиновки в сторону Александро-Калиново и Яблоневки.

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