Украинский военный с позывным Мучной заявил о потере населенного пункта Комар на юге Донецкой области и прогнозирует дальнейшее продвижение РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам военного, россияне забрали центральную часть Комара, а в северной фиксируется их присутствие.

"Ситуация тяжелая на этом участке и шагая дальше на север или на северо-запад вдоль р. Мокрые Ялы, обороняться будет еще труднее, потому что идут маленькие села, которые разбирают очень быстро и держаться за них долго мы не сможем!" - написал Мучной.

Ранее в минобороны РФ заявляли о захвате Комара в Донецкой области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State указана лишь серая зона на окраине села.

Также, по данным военного, россиянам удалось закрепиться на некоторых участках вдоль границы Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что в Сумской области расширилась серая зона в населенном пункте Юнаковка.

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