В Сумской области расширилась серая зона в населенном пункте Юнаковка. Об этом свидетельствуют данные украинской онлайн-карты Deep State.

Это означает, что село в эпицентре боев и ни одна из сторон не может в нем закрепиться.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в Сумской области "понемногу" выталкивают россиян.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ расширяет плацдарм в Сумской области, стремясь "перебросить зону боев на территорию нашей страны". Он рассказал, что атакам штурмовиков предшествуют обстрелы артиллерией, дронами и авиацией.

Напомним, боец "Айдара" Станислав Бунятов заявил, что Сумская область не была готова к недавно начавшемуся российскому наступлению, хотя курская операция давала возможность это сделать.

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