Российская армия закрепилась в северной части Ступочек вблизи города Часов Яр в Донецкой области, но еще не взяла этот населенный пункт полностью, как об этом заявила РФ.

Такую информацию сообщил украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, в южной части Ступочек еще идут бои. При этом военный прогнозирует, что завтра село может полностью перейти под контроль РФ.

"До восточной части Константиновки врагу осталось +/- 5.5км. Еще меньше будет, если они продвинутся и займут следующее село - Предтечино. По факту – это последнее село перед штурмом города", - заявил Мучной.

Также, по словам военного, армия РФ взяла под контроль Алексеевку на западе Донецкой области.

Мучной сообщил, что сейчас россияне двигаются к окрестностям следующего села – Зеленый Кут. Отметим, что на этом участке фронта Зеленый Кут – предпоследний населенный пункт на данном направлении перед границей Днепропетровской области.

Сегодня о полном захвате Алексеевки заявляли российские военные паблики.

Украина официально это не подтверждала.

Согласно карте военного паблика Deep State, Алексеевка частично находится под контролем ВСУ, частично - в серой зоне.

Тем временем телеграм-каналы публикуют видео из прифронтового Покровска. В ролике видны масштабы разрушений.

Ранее сообщалось, что российские войска усиливают обстрелы окрестностей Константиновки.

Война в Украине идет 1202-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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