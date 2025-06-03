Армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе города Часов Яр Донецкой области - на двух участках севернее.

Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

Кроме того, между Богатырем и Константинополем появилась угроза мешка.

Продолжает наступление РФ и в Сумской области, там расширилась серая зона.

Напомним, накануне паблик Deep State сообщал, что за май россияне взяли под контроль рекордную площадь украинских земель в этом году – 449 кв. км.

Война в Украине идет 1196-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвигаются в Сумской области. Военный паблик Deep State зафиксировал фактическую потерю сел Водолаги, Владимировка и Константиновка. В Харьковской области россияне продвинулись к реке Оскол в направлении Изюма (район Редкодуба и Карповки). Продвижение там составило порядка пяти километров.

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