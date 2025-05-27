Россия готовит масштабное летнее наступление в Донецкой области.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По информации издания, основная цель Москвы – захватить Покровск и Константиновку. Последняя еще не находится возле линии фронта, но ее удобно атаковать с трех направлений.

Одновременно, сообщает WP, планируются отвлекающие удары в Сумской и Харьковской области, чтобы растянуть украинскую оборону. Россия перебросила 125 тысяч военных к границам Сумской и Харьковской областей – этого недостаточно для захвата областных центров, но достаточно, чтобы давить на границы.

По мнению украинской разведки, цель России – создание буферных зон вдоль границы, чтобы предотвратить атаки по территории РФ.

При этом издание отмечает, что Украина не имеет "ни людей, ни техники для проведения собственного наступления", а потому "продолжит оборонительную стратегию, которую она применяет с 2024 года, – удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории для сил Москвы".

Напомним, накануне Зеленский сообщил украинцам о подготовке Россией нового наступления.

Также мы писали, что в Сумской области армия РФ расширяет зону наступления малыми штурмовыми группами.