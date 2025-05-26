Москва готовит новые наступательные операции на территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, Кремль "рассчитывает на дальнейшую войну".

"Уверен, разведки партнёров имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх", – добавил верховный главнокомандующий.

Ранее Зеленский заявил, что молчание США после массированной атаки РФ только поощряет Путина.

Война в Украине продолжается 1188-й день. Последние новости с главными событиями 26 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что в Донецкой области российские войска продвинулись под Константиновкой, создав угрозу окружения ВСУ южнее сёл Заря и Романовка. Также, по данным Deep State, неприятель захватил новые территории к западу и востоку от Богатыря на новопавловском направлении и получил продвижение в районе Зелёного Поля вблизи границ Запорожской области.

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