Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что в России насчитывается около 3 миллионов граждан, подготовленных для войны.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"В России проживают примерно 145 миллионов. Мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности. И это трудовые ресурсы, двигающие экономику. Но реально подготовленных 3 миллиона. С начала полномасштабной войны мобилизовано уже 1,3 миллиона, еще почти миллион – потери убитыми и ранеными", - рассказал он.

Такая оценка общего мобилизационного ресурса РФ немного отличаются то заявленной в апреле главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Тогда он говорил, что человечески ресурс России составляет 20 миллионов человек. А численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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