Россия рассчитывает ускорить свое наступление в Украине по мере потепления и роста зеленой листвы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сейчас ВСУ удерживают оборону в основном за счет дронов, но в течение месяца листья на деревьях прикроют российские позиции. Особенно это будет ощущаться на северо-востоке, где деревьев больше, чем в полях юга.

Также подходит к концу "сезон грязи" из-за снегов и дождей, и РФ сможет чаще использовать тяжелую технику.

В ближайшие месяцы ожидается завершение поставок артиллерии из США, поскольку старые пакеты заканчиваются, а при президенте США Дональде Трампе новые не утверждались. По мнению аналитиков, Европа не сможет этого компенсировать.

"Я не ожидаю никаких резких изменений или краха линии фронта... но в целом тенденции не являются положительными для Украины. В какой-то момент удары беспилотников не смогут заменить отсутствие пехоты", - заявил венский аналитик Франц-Стефан Гади.

Ранее военные телеграм-каналы писали, что с приходом тепла войска РФ усиливают наступательные действия по линии фронта.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.