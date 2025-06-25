Анализируем итоги 1218-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военный паблик Deep State сообщает, что россияне окончательно взяли села Константинополь и Андреевка на Новопавловском направлении. Российские источники сообщали об их захвате еще несколько месяцев назад.

Также россияне продвинулись в Алексеевке. По данным российских пабликов и ряда украинских военных Алексеевка также уже взята.

Российское минобороны сегодня заявляет о захвате Ялты - деревни, расположенной на том же направлении, но рядом с границей Днепропетровской области.

Украинский военный с позывным "Мучной" подтверждает потерю Ялты.

При этом, по картам Deep State, Ялта остается в серой зоне.

Если Ялта действительно взята россиянами, то это означает, что они вышли к границе с Днепропетровской областью еще в одном месте.

Южнее россияне продвинулись в районе Днепроэнергии и Шевченко, где активное наступление идет уже несколько дней подряд. Тут тяже россияне постепенно приближаются к границе с Днепропетровской и Запорожской областями. Отметим, что в направлении Днепра и Запорожья сейчас россияне продвигаются наиболее активно, в то время как на других направлениях темпы их продвижения снизились. А в Сумской области, куда ВСУ перекинули резервы, оно вообще остановилось (это заявляет Украина и подтверждают российские паблики).

То есть, другими словами, как и предполагала "Страна", основным направлениям для удара РФ остается Днепропетровская область. О значении данного участка фронта мы подробно писали здесь.

Сегодня продолжался разбор завалов в Днепропетровской области после вчерашних прилетов. Со вчерашнего дня число погибших в Днепре и Самаре выросло до 21 человека, более 300 получили ранения или травмы.

Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ - пострадали города Таганрог и Азов.

По данным местных властей, в Таганроге прилет был по стадиону, в Азове - по зерновому складу (второе видео). Украинские паблики утверждают, что в Таганроге удар был по заводу "Атлант Аэро".

Стратегия Украины по дронам

Одной из ключевых тем переговоров Зеленского с европейцами в преддверии саммита НАТО стал вопрос производства дронов - как на территории Украины, так и за ее пределами.

Вчера в Гааге Зеленский заявил, что Украина может производить до восьми миллионов дронов в год - если Запад это профинансирует.

"Мы можем производить около 8 миллионов дронов различных типов в год, но финансирования хватает на значительно меньшее количество", - заявил он.

Отметим, что за прошлый год Украина, по данным премьера Шмыгаля, произвела более миллиона дронов, а в нынешнем году планирует выйти на показатель 2,5 миллиона. И еще с весны Киев активно пытается привлечь под это финансирование от партнеров.

На Западе сигнализируют, что готовы помогать. Об инвестициях в украинское производство дронов недавно заявила Германия. А вчера о том же сообщила Норвегия, которая закупит у Киева надводные дроны.

При этом, судя по всему, обсужается и схема, по которой европейские страны будут инвестировать в свое производство дронов, оформляя это как вложения в будущую помощь Украине.

Вчера после встречи Зеленского с премьером Британии Стармером было объявлено о решении начать совместное производство дронов‑перехватчиков и беспилотников дальнего радиуса действия.

Британское правительство заявило, что соглашение позволит британским фирмам получать данные по технологиям из Украины, "для быстрого создания и производства большого количества беспилотников для линии фронта в Украине".

"Это также обеспечит дальнейшую доставку оборонных дивидендов по всей стране, повышая обороноспособность Украины за счет поставок нового оборудования, а также поддерживая британские рабочие места", - говорится в заявлении Лондона.

Еще более характерный пример - Дания, которая выделила около 50 миллионов долларов на строительство у себя завода, чья продукция пойдёт на нужды ВСУ (соглашение об этом вчера подписал в Гааге Умеров). Укранские СМИ уточняют, что речь также пойдет о беспилотниках.

За несколько дней до саммита НАТО Зеленский объявил о запуске программы Build with Ukraine, которая предусматривает "экспорт наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы".

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию", - сообщил президент.

Это направление приобретает все большую значимость по двум вероятным причинам.

Во-первых, инфраструктура внутри Украины находится под постоянными ударами российских ракет и дронов, что создает большие риски для любого производства.

Во-вторых, высокий уровень коррупции внутри оборонного сектора Украины могут вызывать опасения у западных инвесторов. Вложенные средства могут быть попросту разворованы или нецелевым образом использованы.

В-третьих, промышленная база Европы может позволить в течение определенного (хотя, возможно, и не близкого) времени создать производство комплектующих для дронов, чтоб обеспечить полный цикл, не завися от китайских деталей (от которых зависит производство дронов в Украине).

Таким образом, складывается модель "двойного производства": с одной стороны, поддержка внутреннего украинского ВПК в условиях войны, с другой - формирование более надежной инфраструктуры по производству дронов для нужд Украины в странах Европы, лучше контролируемой с точки зрения логистики, аудита и безопасности.

Причем в долгосрочной перспективе именно вторая модель может стать доминирующей. Особенно с учетом того, что Европа будет в целом охотнее вкладываться в производство на своей территории, создавая рабочие места у себя, не в Украине.

Минусом производства дронов в странах ЕС может стать более высокая их стоимость чем в Украине даже с учетом доли коррупционной ренты в украинской продукции.

Здесь стоит напомнить, что тема с производством дронов для Украины активзировалась в последнее месяцы на фоне значительного усиления дроновой составляющей у российской армии, о чем массово пишут украинские военные и эксперты, а также западные СМИ. А по дроном на оптоволокне (устойчивым к РЭБ) у россиян, как признают украинские военные, однозначный перевес. При этом российские FPV-дроны стали бить на расстояние 20-30 километров, резко усложняя логистику в считавшимися ранее безопасными тылах украинсой армии.

Параллельно РФ модернизировала дальнобойные дроны типа "Шахед", которые стало труднее сбивать, что вчера признал и Зеленский. Кроме того, самих "Гераней" производится заметно больше. На этом фоне украинские власти и активизируют усилия для привлечения западной помощи для расширения производства дронов как в Украине, так и за ее пределами, стремясь как минимум удержать паритет с россиянами, а как максимум - вырваться значительно вперед.

Но тут вопрос в том, насколько быстро в Европе смогут запустить производство дронов (включая производство для них комплектующих) и масштабировать его в миллионные партии.

Владелец одной из фирм по продаже компонентов для дронов в комментарии "Стране" оценил перспективы наладить массовое производство беспилотников в Украине и ЕС, а также комплектующих к ним.

По его словам, при любом развитии событий все будет упираться в зависимость от китайских комплектующих - и преодолеть ее в обозримом будущем невозможно.

"Квадрокоптер состоит из четырёх основных компонентов: рамы с пропеллерами, навигационного компьютера, высокотоковых ионо-литиевых батарей и мощных микромоторов на неодимовых магнитах", - объясняет он.

При этом зависимость от продукции из КНР по этим направлениям огромная.

"Во-первых, электроника. Компоненты для навигационных компьютеров формально есть в Европе, но они в разы дороже китайских аналогов. А сами китайские платы зачастую — это копии финских микроконтроллеров. Цена — 5–6 раз ниже, а параметры сопоставимы.

Во-вторых, батареи. В Европе просто нет производителей литий-ионных аккумуляторов с нужными характеристиками для военных дронов.

В-третьих, моторы. Они работают на неодимовых магнитах, а в их производстве Китай монополист. Даже европейские фирмы закупают магниты именно там, потому что редкоземельные металлы и нужные технологии имеются только у Китая.

Наконец, FPV-камеры и радиопередатчики. Они есть в Европе, но в 5–10 раз дороже китайских и при этом хуже по характеристикам".

По его словам, вся идея масштабного производства дронов в Украине и Европе держится "ровно на одном предположении - что Китай не закроет экспорт неодимовых магнитов". В противном случае, по его оценке, "весь мир присядет с электромоторами минимум на лет пять".

По мнению собеседника, все разговоры о беспилотной индустрии в ее нынешнем виде звучат "слегка смешно". "Если завтра Китай введет ограничения на экспорт электронных компонентов, всё это "производство" закроется в тот же день", - считает он.

Саммит НАТО и встреча Зеленского с Трампом

Сегодня - завершающий день саммита НАТО в Гааге. Уже опубликовано его коммюнике.

Украина там упоминается лишь один раз - ей обещают военную помощь, но не членство в Альянсе. А Россия называется "долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности", но резкая критика в ее адрес отсутствует.

"Государства-члены Альянса вновь подтвердили неуклонные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует безопасности Альянса, и для этого в процессе расчета оборонных расходов государств-членов Альянса будут учитываться прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность", - говорится в декларации.

Страны НАТО обязались до 2035 года увеличить оборонные расходы до 5%, из которых 1,5% пойдут "на такие цели, как защита критической инфраструктуры Альянса, оборона сетей Альянса, обеспечение готовности и устойчивости гражданского общества, стимулирование инноваций и развитие оборонно-промышленной базы".

При этом генсек Рютте уже после публикации декларации устно заявил, что путь Украины в НАТО "необратимый". Но, повторимся, в самой декларации об этом не упоминается.

Ранее западная пресса писала, что критику РФ и упоминания о членстве Украины в НАТО убрали из декларации по требованию Трампа.

О том, что в итоговом коммюнике будет ослаблен акцент на Украине и России, СМИ писали еще за несколько недель до саммита. То есть, особенной интриги тут не было. В то же время тема Украины все равно стала одной из центральных.

На саммит приехал Зеленский. На официальных заседаниях НАТО он в этот раз участия не принимал, но сфотографировался со всеми лидерами стран Альянса - а также провел встречи с некоторыми из них.

Главная встреча - с Трампом. Уже по приезду в Гаагу президент США сказал, что ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля".

"Несмотря на явное отсутствие энтузиазма в связи с его встречей с Зеленским позже в среду, президент США Дональд Трамп заявил на закрытом заседании с лидерами стран НАТО, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля", - рассказал источник "Блумберга".

Сам Трамп заявил, что обсудит с Зеленским сегодня "его трудности". "Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский — он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину", - заявил Трамп.

По итогам разговора Зеленский заявил, что обсудил с Трампом пути прекращения огня в Украине. О санкциях против России при этом он не упомянул.

Правда, американский президент, комментируя встречу, заявил, что не обсуждал прекращение огня с Зеленским. "Я просто хотел посмотреть, как у него дела", – заявил Трамп. Напомним, прекращение огня - это сейчас ключевое требование к России со стороны Киева и его европейских союзников. При этом американский президент этого требования к Путину достаточно давно уже не высказывал.

"У нас были тяжелые времена, но он был очень мил, он не мог быть даже более милым, чем был. Я был очень рад его видеть, это была чудесная встреча. Это чудесное время, чтобы окончить войну", - сказал Трамп о Зеленском.

Он также заявил, что Путин "хотел бы выйти" из войны в Украине, поскольку это "большая проблема для него". "Я думаю, что его просто сбили с пути", - сказал Трамп про Путина. При этом он допустил, что у Кремля есть территориальные амбиции за пределами Украины, ответив на такой вопрос "Да, возможно".

В этом контексте он сказал, что члены НАТО согласились увеличить оборонные расходы, "чтобы обезопасить себя от ужасной ситуации, которая случилась между Украиной и Россией", а также упомянул недавние обстрелы Киева и военных.

Кроме того Трамп предположил, что он может вновь поговорить с Путиным о завершении войны в Украине.

Европейцы по итогам саммита тоже высказались по поводу Украины.

Канцлер Германии Мерц заявил, что ойну "не решить военным путем". Премьер Британии Стармер сказал, что "сейчас самое время подтолкнуть Владимира Путина к согласию на прекращение огня в Украине". Он сказал, что Путин "медлит" и пришло время "воспользоваться моментом".

Президент Франции Макрон заявил, что США "должны остановить" войну в Украине, воспользовавшись "авторитетом от действий против Ирана", а Европа "должна сыграть свою роль в рамках коалиции желающих, чтобы в долгосрочной перспективе поддержать Украину, позволить нам восстановить ее армию, развернуть силы поддержки".

При этом он сказал, что Европа должна "уже сейчас думать", как вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия.

Как мы уже писали, Зеленский был намерен на встрече с Трампом предложить ввести новые санкции против России, а также выделить Украине новое оружие.

По поводу оружия, а если точнее, то по поводу поставок систем ПВО и дает к ним, Трампу на брифинге задали прямо вопрос. На него президент США ответил уклончиво.

"Они хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем в Израиль, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - сказал Трамп.

По поводу санкций госсекретарь Рубио дал понять, что они пока не стоят на повестке дня, хотя и предположил, что Конгресс может принять законопроект о санкциях.

"Президент хочет, чтобы война закончилась. Многие сейчас призывают усилить санкции. Конгресс над этим работает. Сенатор Линдси Грэм и другие предложили законопроект, и, возможно, он будет принят. Мы обсуждаем с ними, как правильно сформулировать и структурировать меры, чтобы у президента была необходимая гибкость для введения санкций. Но нужно помнить, что если мы введём жёсткие санкции, как того требуют многие, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними (россиянами - Ред.) переговоры о прекращении огня. А кто тогда будет с ними разговаривать? Ведь с Европой они не общаются, и с остальным миром — тоже, если речь идёт о тех, кто разделяет нашу позицию. Поэтому президент знает, когда и при каких условиях может понадобиться ужесточение. Он уже говорил, что, возможно, придётся это сделать", - сказал Рубио.

Мы уже анализировали, что вопрос санкций против РФ зависит для США не столько от аргументов со стороны Зеленского, сколько от внутренней логики отношений Трампа с Россией. Готов ли он полностью рвать отношения с Путиным (с угрозой эскалации в отношениях) либо нет и еще рассчитывает с ним решать некие вопросы по миру в Украине и не только.

В этом контексте важна ситуация с Ираном, где перемирие пока хрупкое и в любой момент оно может быть нарушено. РФ (а также другие страны) потенциально способны оказать военную помощь Ирану, если война возобновится. Либо даже начать это делать сейчас, во время перемирия. К тому шагу Россию может подтолкнуть введение жестких санкций со стороны США.

И, понятно, что Вашингтону на данном этапе эту не нужно. Там заинтересованы в нейтралитете РФ.

Что касается перспектив по миру в Украине, то, как признал сам Трамп, они очень туманные. Но, судя по заявлениям на его сегодняшнем брифинге, полностью он идею о прекращении огня не забыл. И, вероятно, попытается в ближайшее время предпринять в этом направлении новые усилия. При этом ситуацию по войне он видит как тяжелую, заявив, что она "выходит из под контроля".

Что касается саммита НАТО, то главное решение, которое на нем было принято - это обязательства стран Европы поднять процент военных расходов до 5%. Однако, решение это было оформлено по принципу "либо ишак сдохнет, либо падишах помрет". Такой показатель страны должны достигнуть аж к 2035 году. При этом в 2029 году (то есть, уже после ухода Трампа с поста президента) должен быть осуществлен контроль за тем, как члены НАТО идут к данной цифре.

Таким образом, своей основной цели - добиться увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% уже в ближайшее время Трамп не добился.