Армия РФ существенно продвинулась в Харьковской области и захватила поселок Двуречная. Об этом сообщает Deep State.

Также у россиян продвижение в Богатыре, где формируется "карман" к западу от Константинополя.

Минобороны РФ заявляет о захвате Алексеевки в Донецкой области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State указана только серая зона на окраине села, а также "карман" к востоку от него.

Захват Алексеевки будет означать захват и этого "кармана".

Ранее украинский военный сообщил о заходе россиян в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении. По его словам, россияне заходят через админграницу по 4-5 человек, но закрепиться им не удается из-за ударов FPV-дронов. На карте Deep State серая зона вплотную подошла к админгранице.

Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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