Сегодня главком ВСУ Александр Сырский заявил о стабилизации линии фронта в Сумской области. И сделал вывод, что российское наступление здесь "захлебывается".

Российские военные паблики также признают остановку продвижения на Сумщине. Они пишут, что там начались активные контратаки со стороны Украины.

Также замедлилось (хотя и не остановилось) продвижение РФ к югу от Константиновки. Территориальные потери у ВСУ там все еще есть, но уже не в таком обвальном темпе, как ранее. Российские военные телеграм-каналы пишут, что сюда переброшены боеспособные резервы украинских войск.

Кроме того, по их данным, ВСУ контратакуют на Лиманском направлении в районе Редкодуба.

В то же время российские войска недавно захватили новые пространства к северу от Купянска, наступают к востоку от Мирнограда и атакуют к западу от Покровска.

Но если этих участках продвижение у РФ достаточно медленное, то есть как минимум одно направление, где россияне продолжают наступать относительно высокими темпами - в сторону Днепропетровской области.

Российское МО сегодня заявило о захвате Новосергеевки к юго-западу от Покровска. Ряд военных ВСУ это уже подтвердили, хотя украинские карты еще относят село к "серой зоне". Новосергеевка выходит на границу с Днепропетровщиной, и это уже третий участок, где войска РФ подошли к ней вплотную.

Другие два участка, где РФ уже вышла на границу области - в районе Орехового, а также южнее, со стороны Дачного, где россияне штурмуют админкордон широким фронтом вдоль реки Волчья, по линии Новоукраинка - Ялта (Россия вчера уже отчиталась о захвате Ялты вчера, что подтвердили украинские военные).

Паблики ВСУ пишут об ожесточенных боях между Новоукраинкой и Ореховым и попытке выдавить украинцев из образовавшегося там "кармана". Что позволит выйти на границу Днепропетровской области также и здесь.

Южнее российские войска приближаются к границе со стороны села Шевченко. РФ сегодня сообщила о его захвате, украинские карты отмечают, что лишь западная окраина осталась в "серой зоне".

То есть Днепропетровское направление сейчас выглядит как приоритетное для войск РФ.

Мы уже писали, что это направление наиболее потенциально опасное для ВСУ, если российским войскам удастся подойти к Днепру и Запорожью - крупнейшим промышленным и логистическим центрам. Правда, до этих городов им ещё далеко. Но, как видим, именно здесь россияне прикладывают особые усилия.

При этом, естественно, это не означает, что РФ не будет наступать на других направлениях. Как уже анализировала "Страна", тактика россиян состоит в том, чтоб находить слабые места в обороне ВСУ и устраивать там прорывы, для купирования которых украинское командование вынуждено задействовать резервы, либо перебрасывать туда силы с других направлений, из-за чего те также начинают просаживаться.

Это не является неким "генеральным летним (осенним, весенним и т.д.) наступлением", как это часто продаётся в СМИ, а больше напоминает уже давно применяемую РФ тактику "тысячи порезов", призванную прежде всего выиграть у ВСУ войну на истощение - путем давления на разных участках фронта, постепенно обескровливая украинскую армию и ее резервы, что, по замыслу Москвы, в какой-то момент должно привести к обвалу фронта и прорыву украинской обороны, наложившись на нарастающие внутренние проблемы Украины.

Но эта тактика действует только при условии постоянного притока новобранцев армию РФ, которые бы возмещали значительные потери во время наступательных действий.

Собственно, стратегия Киева как раз и строится на том, чтоб увеличить потери РФ до уровня выше притока новых солдат, истощив тем самым российские силы, чтоб вынудить Кремль либо остановить наступление, либо объявить мобилизацию, что, как рассчитывают украинские власти, может привести к значительным социально-экономическим проблемам и внутренним потрясениям в РФ (такую стратегию Зеленский излагал ещё год назад).

И дальнейших ход войны (если не будет в ближайшее время заключено перемирие) определит то, чей стратегический расчет окажется верным - Москвы или Киева.