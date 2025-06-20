Глава РФ Владимир Путин допустил захват Сум российской армией.

Заявление об этом прозвучало в ходе интерьвью местному телеграм-каналу.

"У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – сказал Путин.

При этом, по его словам Киев "сам создал себе проблемы нападением на Курскую область" и сейчас ширина "буферной зоны" в Сумской области составляет 10-12 км.

Напомним, в этом же интервью Путин заявил, что , а требует "признание реалий" а не капитуляции Украины.

Война в Украине продолжается 1213-й день. Последние новости с ключевыми событиями 20 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Состоялся новый обмен пленными – в Украину вернулись тяжелобольные и раненые бойцы. Армия РФ продвинулась в Юнаковке Сумской области, сообщает Deep State. Также отмечено продвижение непритяля около границы с Днепропетровской областью в районе села Отрадного и к югу от Константиновки в сторону посёлков Александро-Калиново и Яблоневки.

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