Путин заявил, что не хочет капитуляции Украины, а требует "признание реалий"
Президент РФ Владимир Путин рассказал о целях Москвы в войне с Украиной.
Эту тему он затронул во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, который сейчас проходит в городе на Неве.
По словам главы Кремля, Москве нужна не капитуляция Украины, а признание за ней захваченных территорий.
"Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле", – сказал он.
Также Путин заявил, что "вся Украина наша".
"Русский и украинский народы – один народ. В этом смысле вся Украина наша", – так ответил президент РФ на вопрос, куда может дойти российская армия.
Кроме того, Путин допустил захват Сум войсками РФ.
"У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – отметил он.
Киев "сам создал себе проблемы нападением на Курскую область", добавил Путин.
По его словам, сейчас буферная зона в Сумской области составляет 10-12 километров.
Ранее Дмитрий Песков говорил, что наступление армии РФ в Днепропетровской области ведется кроме прочего для создания обещанной Путиным буферной зоны.
На Банковой же считают, что Россия намерена захватить всю Левобережную Украину, Одессу и Николаев.