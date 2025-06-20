Президент РФ Владимир Путин рассказал о целях Москвы в войне с Украиной.

Эту тему он затронул во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, который сейчас проходит в городе на Неве.

По словам главы Кремля, Москве нужна не капитуляция Украины, а признание за ней захваченных территорий.

"Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле", – сказал он.

Также Путин заявил, что "вся Украина наша".

"Русский и украинский народы – один народ. В этом смысле вся Украина наша", – так ответил президент РФ на вопрос, куда может дойти российская армия.

Кроме того, Путин допустил захват Сум войсками РФ.

"У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", – отметил он.

Киев "сам создал себе проблемы нападением на Курскую область", добавил Путин.

По его словам, сейчас буферная зона в Сумской области составляет 10-12 километров.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что наступление армии РФ в Днепропетровской области ведется кроме прочего для создания обещанной Путиным буферной зоны.

На Банковой же считают, что Россия намерена захватить всю Левобережную Украину, Одессу и Николаев.