Президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к положениям декларации о суверенитете 1990 года, объявив нейтралитет и внеблоковый статус.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Вместе с тем основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина - это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет", - заявил российский президент.

Ранее мы приводили другие заявления Путина об Украине и целях России в войне на ПМЭФ.

Между тем в мае Владимир Зеленский дал понять, что не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус Украины, как того требует Россия, но готов подписать с Москвой меморандум о мире.