В 2021 году Вашингтон отказал России в объявлении нейтралитета Украины и заявил о своем намерении разместить на ее территории наземные ракеты средней и меньшей дальности.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Форуме будущего 2050".

По его словам, такие заявления на переговорах, которые шли накануне полномасштабной войны в Украине, сделал бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Нас фактически проигнорировали. И те задачи, которые были выдвинуты, которые мы сейчас решаем в рамках специальной военной операции, были названы неприемлемыми. Никаких гарантий невступления Украины в НАТО. Даже думать забудьте об этом. Максимум, мне тогда сказал госсекретарь Блинкен, мы создаём наземные ракеты средней и меньшей дальности - класс, который был запрещен договором по РСМД, откуда США вышли, - давай договоримся, что в Украине мы будем размещать такие наземные ракеты средней и меньшей дальности в определённом количестве, не больше. Ну и вы рядышком с украинской границей тоже такое на себя возьмете обязательство по тому, как это обеспечить", - заявил Лавров.

Ранее Москва не раз заявляла, что Запад во времена Михаила Горбачева обещал ей не расширять НАТО на восток. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг эти заявления.

Накануне вторжения, в декабре 2021 года, в РФ опубликовали стратегическое предложение Москвы к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.