В субботу, 28 июня, в Украине идет 1221-й день войны с Россией.

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Последние новости 28 июня

09:26 В Одессе уже 14 пострадавших после прилета "Шахеда" по дому.

Несколько квартир выгорели дотла. В одной из них погибла супружеская пара.

ВСУ заявили о том, что обезвредили над Одессой 22 из 23 беспилотников. В одной локации было прямое попадание, еще в нескольких - падение обломков.

08:37 Украина намерена вводить санкции против стран, которые больше других покупают российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

“Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот”, - заявил министр. Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств. Подробнее...

08:10 Поздно вечером 27 июня ВС РФ нанесли удар по Одессе с помощью ударных беспилотников. В городе возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие. Подробнее...