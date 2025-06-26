Почти на всех направлениях в штурм отправляют только "бусифицированных", а добровольцев уже давно нет. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

Он выступил с критикой командования ВСУ, которое не заботится о личном составе.

"Не бывает плохих бригад, солдат или приказов - есть только плохие командиры, которые не умеют думать, заботиться о личном составе, налаживать взаимодействие и обеспечивать качественную подготовку подчиненных. Сейчас почти на всех направлениях штурмовые действия исключительно "бусифицированы" - добровольцев уже давно нет. В то же время кто-то демонстрирует положительный результат, а кто-то - отрицательный", - пишет Бунятов.

Также он отметил, что офицеры сами должны работать и проявлять упорство и искреннее желание что-то поменять.

Напомним, генерал-майор Михаил Драпатый раскритиковал круговую поруку в армии. По его словам, в ВСУ командиры не отвечают за гибель людей.

Война в Украине идет 1219-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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