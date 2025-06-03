Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки в командовании ВСУ.

Перестановки последовали после резонансного заявления командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого об отставке после очередного удара по полигону с жертвами среди украинских военных.

Драпатый при этом раскритиковал ситуацию внутри ВСУ, заявив, что армию погубит круговая порука и безответственность командиров. Уже тогда это звучало как, во-первых, прямой выпад против главкома ВСУ Александра Сырского (о конфликте Драпатого с которым уже давно ходили слухи и недавно о них писала, например, народный депутат Марьяна Безуглая), а во-вторых, как демарш с вынесением вопроса о доверии к себе на уровень президента.

Зеленский принял двоякое решение. С одной стороны Драпатого с должности главкома Сухопутный войск все-таки убрал. Но назначил его на другую должность - командующего Объединенными силами. Также Драпатый остается командующим группой войск "Хортица", которая, помимо прочего, держит оборону на Покровском направлении.



То есть статус-кво по сути сохранился. И Драпатый остается по факту главной альтернативой Сырскому внутри ВСУ. По крайней мере именно так его презентуют многочисленные недоброжелатели главкома ВСУ в медиа-сфере, противопоставляя "совкового генерала" Сырского "новатору и командиру нового типа" Драпатому.



Впрочем, Сырский все-таки смог добиться ухода двух командующих, с которыми, по данным различных источников, у него был конфликт.

Это командующий Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) Игорь Скибюк (его Сырский, по данным Безуглой уже давно хотел уволить) и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский (слухи о его отставке ходили уже давно). Оба получили новые должности (замглавы Генштаба и замкомандующего ОК "Восток" соответственно), однако прежнего веса уже иметь не будут.



Новым командующим ДШВ стал заместитель Сырского и бывший командир 95-й бригады Апостол. А Силами беспилотных систем будет командовать один из самых медийно раскрученных украинских военных Роберт Бровди, известный больше как "Мадьяр".



"Мадьяр" в последнее время регулярно выступает с различными идеями как перестроить концепцию управления войсками (об одной из них мы писали в отдельном материале). Но хватит ли у него профессиональных навыков и организаторских способностей эти идеи внедрить на практике – покажет время. О нем идут неоднозначные отзывы.

"Сырский поставил своего бандита ("Мадьяра" - Ред.) на Силы беспилотных систем. Это далее означает работу "по понятиям". Мадьяр эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых картузов": ты мне - я тебе или завались", - пишет Безуглая (мы подробно рассказывали, кто такой Роберт Бровди).



При этом сейчас с фронта поступает все больше свидетельств, что россияне захватили превосходство по дронам на оптоволокне и быстро наращивают свои силы и по другим беспилотным компонентам, по поводу чего уже бьют тревогу и военные, и волонтеры.