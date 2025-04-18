Кабинет министров Украины уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя министра обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, он стал первым заместителем Умерова в мае 2024 года. До этого он являлся начальником управления связи и информационных систем штаба Командование Сил логистики ВСУ.

Ранее сам Гаврилюк в комментарии СМИ говорил, что уходит в отставку по собственному желанию. Но народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками, после того как он "попытался разобраться в проблемах" после отстранения главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Также СМИ писали, что Агентство оборонных закупок планирует снова приобрести сотни тысяч мин у государственного производителя, который не выполнил запланированный объем поставок в прошлом году, а поставленные им мины оказались бракованными и взрывались у ВСУ, что привело к большому скандалу.