Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха. Решение согласовал Кабинет министров.

Об увольнении сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также Кабмин одобрил назначение преемника Артюха. Им стал Олег Григоров.

Кроме того, согласовано назначение:

Алексея Харченко главой Луганской областной государственной администрации;

Руслана Олейника заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Увольнение произошло после ракетного удара по Сумам 13 апреля, из-за которого погибли 35 мирных жителей, включая детей.

В день удара народный депутат Марьяна Безуглая, бывший депутат Игорь Мосийчук и мэр Конотопа Артем Семенихин заявили, что глава Сумской ОВА устроил в Сумах мероприятие награждения военных 117-й бригады теробороны. По ним войска РФ и наносили удар "Искандерами".

Вчера Артюх фактически подтвердил информацию о проведении награждения военных в Сумах накануне удара, однако заявил, что не был его инициатором.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", – сказал Артюх "Суспильному".

На вопрос журналиста, кто его приглашал, Артюх ответил: "Это уже другая тема. Я вам ответил".