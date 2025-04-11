Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк уходит в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в комментарии Суспильному.

Детали своего решения Гаврилюк не раскрыл.

Народный депутат Марьяна Безуглая пишет, что на самом деле Гаврилюка "выдавливают" из министерства из-за скандалов с закупками, после того как он "попытался разобраться в проблемах" после отстранения главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой.

Напомним, Гаврилюк стал первым заместителем Умерова в мае 2024 года. До этого он являлся начальником управления связи и информационных систем штаба Командование Сил логистики ВСУ.

Ранее СМИ писали, что АОЗ планирует снова приобрести сотни тысяч мин у государственного производителя, который не выполнил запланированный объем поставок в прошлом году, а поставленные им мины оказались бракованными и взрывались у ВСУ, что привело к большому скандалу.

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