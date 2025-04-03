Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало запись телефонного разговора бизнесменов, которые осуществляли махинации с поставками продуктов в Вооружённые силы.

Видеоматериал об этом распространился в украинских телеграм-каналах.

В частности, в поставляемых субпродуктах подрядчики заменяли недопоставки говядины свининой и жиром.

При этом в НАБУ заявляют, что экс-министр обороны Алексей Резников, при котором происходили все эти махинации, не является подозреваемым по открытому делу.

"В настоящее время у указанного лица нет статуса подозреваемого и к нему не применены никакие меры пресечения", – сказал руководитель первого главного подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире Радио Свобода.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что в Минобороны украли сотни миллионов гривен на закупках продуктов для армии в 2022-2023 годах (записи, опубликованные выше) – один из эпизодов этого дела.

Ранее адвокаты обвинили НАБУ в незаконных обысках и прослушивании.