С 1 апреля в Украине начнёт работу электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, заключения о пригодности или непригодности будут оформляться исключительно в цифровом формате.

Теперь не нужно будет лично передавать постановления в ТЦК – данные автоматически поступят в систему "Оберег".

"Это будет похоже на обычное медицинское обследование: никаких лишних действий, посещений ТЦК или ВВК", – сказала Черногоренко.

Ранее Минобороны Украины опубликовало инструкцию, как подать запрос на прохождение ВВК в "Резерв+".

Также сообщалось, что в ноябре в Украине военно-врачебные комиссии хотят сделать анонимными - врачи не будут знать персональных данных человека, которого осматривают. Так хотят снизить коррупцию.

Напомним, 1 апреля у военнообязанных "слетят" старые брони. О том, что это значит, мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.