Бывший министр обороны Алексей Резников в 2019 году снимался в одном из сезонов русскоязычного сериала с российскими актерами.

Речь идет о четвертом сезоне популярного детективный сериала "Нюхач", выходившего с 2013 по 2019 год. Снимал его украинский режиссер, продюсировала украинская студия телепродакшна. Но играли в картине в основном российские актеры. Резников изобразил в сериале нотариуса.

Премьера "Нюхача" состоялась на украинском канале ICTV, а в РФ его показывал государственный "Первый канал".

При этом в 2018 году "Нюхача" запретили к показу в Украине из-за участия в нем актера Александра Фисенко, который был внесен в "черный список" Минкульта за антиукраинские заявления и нарушение границ. Но транслировать сериал в Украине продолжили.

С четвертым сезоном, где играл Резников, связан еще один конфуз - с Владимиром Зеленским, о котором писала "Страна". Напомним, в 2020 году во время видеообращения президента Зеленского телеканал ICTV ошибочно запустил субтитры к сериалу "Нюхач".

"Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак, тело подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей", - гласили субтитры к выступлению Зеленского в эфире ICTV.

Ранее мы рассказывали, что российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" становится популярным в Украине.