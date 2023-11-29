В Украине набирает популярность основанный на реальных событиях российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".



В нем рассказывается история борьбы нескольких преступных группировок в Казани в 1980-е годы.

Главные герои — 14-летние школьники, которые попадают в одну из таких уличных банд, где они учатся драться, грабить людей, а также узнают законы местных авторитетов. Одну из главных ролей в ленте сыграл внук Олега Янковского Иван.

В России сериал хотят запретить из-за "романтизации бандитизма среди подростков", а также из-за того, что дети начали подражать героям сериала.

Несмотря на то что сериал снят в России, в Украине он очень популярен.

Пользователи ТикТока активно постят видео под саундтрек сериала и с фразами героев сериала.

Мнения украинских пользователей социальных сетей по поводу увлечения "Словом пацана" традиционно разделились. Есть те, кто пишет, что не понимает, как можно смотреть российский сериал, когда в Украине идет война.

"Почти десять лет война, а украинцы чуть ли не боготворят российский сериал и его актеров. За что воюют парни?"; "Вы с дуба рухнули? Когда вы докатились до такого рода унижения, как фанатеть по российскому сериалу, в котором "совок эстетик" является чем-то крутым?" - пишут люди.

Однако в комментариях под видео многие заявляют, что все равно будут смотреть этот сериал: "Не нужно этот сериал присоединять к войне. Он про молодежь в те годы, и в Украине были группировки и уличные драки"; "У меня есть знакомый военный, он смотрит этот сериал. Получается, он не патриот?"

Незадолго до войны украинский телепродукт, сериал "Сваты -7" попал в топ-7 самых популярных программ российского телевидения новогодней недели.

Также мы писали, что в Польше весьма популярны запрещенные в Украине российские сериалы. Несмотря на то что отношения Варшавы и Москвы прохладные, по польскому телевидению постоянно крутят современные российские фильмы - от исторических до комедий.