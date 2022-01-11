Седьмой сезон "Сватов" производства студии Владимира Зеленского "Квартал 95" , не только стал самым популярным сериалом России, но и вошел в топ-7 самых популярных программ среди россиян за неделю.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга исследовательской компании Mediascope.

Речь идет о недель с 27 декабря прошлого года по 2 января текущего. Среди ста самых популярных среди россиян программ на первое место попало видеопоздравление президента РФ Владимира Путина. На седьмом месте оказался седьмой сезон сериала "Сваты".

При этом из четырех дней, когда показывали сериал, российские телезрители заинтересовались лишь премьерой 27 декабря. Другие дни показа не попали в сто лучших программ праздничной недели.

Примечательно, что 27 декабря премьера сериала демонстрировалась на поддсанкционном телеканале "Россия 1".

Напомним, в СНБО и ГБР отказываются говорить о показе сериала "Сваты" на подсанкционном российском канале. Телеканал "Россия 1" находится под украинскими санкциями.

Также "Страна" сообщала, что Facebook начал рекламировать "Сватов-7". Однако пользователи соцсети раскритиковали сериал.