Марина Безрукова остается главой Агентства оборонных закупок, но со статусом "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

А Арсен Жумадилов стал представителем АОЗ с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования".

Минюст также отменил регистрационное действие от 29 января, которое меняло руководителя предприятия. А частному нотариусу, который это сделал, временно заблокировали доступ к Единому госреестру.

В то же время, в Минобороны заявили, что контракт главы АОЗ Безруковой заканчивается сегодня и не будет продлен.

С 1 февраля временное исполнение обязанностей руководителя возложено на Арсена Жумадилова.

"Он будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров отстранил чиновников, проваливших, по его словам, работу по закупке оружия для ВСУ. В частности, он заявил, что контракт с Безруковой Минобороны не продлевает.

Сама Безрукова заявила Forbes Украина, что не покинет свою должность, так как не видит юридических оснований для своего увольнения.

Подробнее о скандале в АОЗ мы писали в отдельном материале.