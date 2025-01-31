В Минюсте заявили, что Безрукова остается главой АОЗ. В Минобороны говорят, что контракт заканчивается и не будет продлен
Марина Безрукова остается главой Агентства оборонных закупок, но со статусом "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования".
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
А Арсен Жумадилов стал представителем АОЗ с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования".
Минюст также отменил регистрационное действие от 29 января, которое меняло руководителя предприятия. А частному нотариусу, который это сделал, временно заблокировали доступ к Единому госреестру.
В то же время, в Минобороны заявили, что контракт главы АОЗ Безруковой заканчивается сегодня и не будет продлен.
С 1 февраля временное исполнение обязанностей руководителя возложено на Арсена Жумадилова.
"Он будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров отстранил чиновников, проваливших, по его словам, работу по закупке оружия для ВСУ. В частности, он заявил, что контракт с Безруковой Минобороны не продлевает.
Сама Безрукова заявила Forbes Украина, что не покинет свою должность, так как не видит юридических оснований для своего увольнения.
Подробнее о скандале в АОЗ мы писали в отдельном материале.