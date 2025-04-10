Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Киевской государственной военной администрации Тимур Ткаченко уволил своего заместителя Николая Поворозника, который почти 10 лет был заместителем мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом написал сам начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Глава КГВА обвинил Поворозника в многочисленных нарушениях, в том числе намекнул на возможную коррупцию.

"Господин Поворозник отвечает в КГВА за бюджетную сферу. Более 100 сообщений о нарушениях в закупках от БЭБ только за 2024 год, 8 млрд грн – это к нему. Украденные почти 60 млн грн на услугах для тяжелобольных - это к нему. Поэтому я официально обращусь к правоохранителям. Пусть в установленном порядке определят, почему не предотвратил" - написал Ткаченко.

Напомним, в начале апреля Ткаченко был недоволен тем, что Киевский горсовет расширил полномочия мэра столицы Виталия Кличко и урезал полномочия Киевской городской военной администрации.

О том, что Ткаченко открыто конфликтует с мэром Кличко, мы писали в отдельном материале.