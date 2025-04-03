Киевский горсовет расширил полномочия мэра столицы Виталия Кличко и урезал полномочия Киевской городской военной администрации.

Об этом завила народный депутат от партии "Голос" Алина Михайлова.

По словам нардепа, Киевсовет проголосовал за фактическое подчинение КГВА Кличко и теперь без его подписи нельзя выдавать распоряжения. Иными словами, согласно проголосованному проекту решения, реализация полномочий КГВА сможет происходить только после подписи Кличко.

Кличко это отрицает и утверждает, что полномочия КГВА не ограничиваются, а новая норма была необходима для "решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы".

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко в своем Фейсбуке уже осудил это решение и заявил, что оно лишает городскую военную администрацию права издавать распоряжения.

Напомним, конфликт между Кличко и назначенным Владимиром Зеленским главой КГВА идет ещё с января.

Тимур Ткаченко заявлял о существовании в столице теневых схем, из-за которых город теряет доходы.

А Кличко в обращении к президенту Украины в свою очередь обвинял Ткаченко в политических интригах.

Подробно об этом мы писали в отдельном материале.