Командира 59-й ОШБр беспилотных систем Богдана Шевчука уволили из-за "просчетов" и "недостоверных докладов" при обороне на Покровском направлении.

Об этом заявил спикер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии Суспильному.

"59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также предоставлялись недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих. Учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен на более опытного командира", - заявил Лиховой.

Он добавил, что Шевчука "после отдыха" назначат на другую должность, потому что он является "перспективным командиром".

Сам Шевчук ранее говорил, что его сняли с должности после его приказа на отвод подразделения из-за угрозы окружения, что не понравилось главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, что его подразделение воевало на границе Донецкой и Днепропетровской областей, в районе Новосергеевки, где у россиян недавно было продвижение.