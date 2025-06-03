Полковник Вадим Сухаревский уходит с должности командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ, потому что его взгляды на перспективы этого рода войск "расходятся с руководством".

Об этом заявил сам Сухаревский в официальном заявлении, опубликованном на странице ведомства в Фейсбуке.

"Я горжусь тем, что имел честь возглавлять СБС в первый, самый сложный год их становления <...> В то же время на этом этапе наши видения относительно дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию пребывания в должности", – написал он.

Теперь Сухаревский продолжит службу в должности заместителя командующего оперативным командованием "Восток", сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил экс-главкома Драпатого на новую должность.

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