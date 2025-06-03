Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, который ранее был заместителем руководителя местной областной военной администрации.

О назначении сообщается в распоряжении Зеленского, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича главой Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в документе.

По данным местных изданий, с 2015 года Шанько работал старшим инспектором отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП, в 2019-м стал начальником отдела. В 2020 году его назначили на должность заместителя начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонской области. С 2021 по 2023 годы Шанько занимал должность заместителя начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Украины.

Ярослав Шанько. Фото: Телеграм

Отметим, что глава ГВА в Херсоне по сути выполняет функции мэра. Избранный градоначальник Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по версии его родных, находится в плену РФ. В апреле Зеленский уволил Романа Мрочко с поста главы Херсонской ГВА.

Ранее мы писали, что Зеленский сменил руководителей сразу восьми районных администраций Киева.