Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

Соответствующее распоряжение №44/2025-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

"Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - сказано в тексте документа.

В феврале 2022 года после начала полномасштабной войны Мрочко стал начальником группы проведения служебных расследований винницкого зонального отдела военной службы правопорядка, а в августе 2022 года добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

На должности главы Херсонской городской военной администрации он находился с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. Избранный мэр города Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по версии его родных, находится в плену РФ.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский уволил главу Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха. Решение согласовал Кабинет министров.

В декабре 2024 года президент Украины заявлял, что в российском плену кроме Колыхаева находятся по меньшей мере еще пять мэров украинских городов и глав общин.