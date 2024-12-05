Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся по меньшей мере 6 мэров украинских городов и глав общин.

Об этом он сообщил во время обращения к правозащитному сообществу.

"Много ли мы получаем сейчас помощи от таких организаций, как, скажем, ООН или Международный комитет Красного Креста в защите и возвращении украинских пленных в России? Вообще-то нет", - заявил президент

В частности, уже больше двух лет в плену находится мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Накануне сообщалось, что в российском плену погиб мэр города Днепрорудное (захваченная часть Запорожской области) Евгений Матвеев. Он был взят в плен в марте 2022 года.

"Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернули из плена ", - добавил президент.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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