Через три года после потери Мариуполя Зеленский решил создать военную администрацию города. Указы
Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Мариуполе спустя почти три года после его потери.
Соответствующий указ №240/2025 опубликован на сайте Офиса президента.
Всего Зеленский образовал 10 военных администраций в Донецкой области. В частности, в Мариупольском районе созданы:
- Кальчицкая сельская военная администрация;
- Мангушская поселковая военная администрация;
- Мариупольская городская военная администрация;
- Никольская поселковая военная администрация;
- Сартанская поселковая военная администрация.
В Волновахском районе образованы:
- Старомлиновская сельская военная администрация;
- Хлебодаровская сельская военная администрация;
- Волновахская городская военная администрация;
- Мирненская поселковая военная администрация;
- Ольгинская поселковая военная администрация.
Все 10 упомянутых населённых пунктов оказались под контролем РФ в 2022 году.
Ранее мы писали, что Зеленский заменил руководителя Киевской городской военной администрации.
Также Зеленский назначил новых глав обладминистраций на Волыни и Закарпатье.
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