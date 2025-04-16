Президент Украины Владимир Зеленский создал военную администрацию в Мариуполе спустя почти три года после его потери.

Соответствующий указ №240/2025 опубликован на сайте Офиса президента.

Всего Зеленский образовал 10 военных администраций в Донецкой области. В частности, в Мариупольском районе созданы:

Кальчицкая сельская военная администрация;

Мангушская поселковая военная администрация;

Мариупольская городская военная администрация;

Никольская поселковая военная администрация;

Сартанская поселковая военная администрация.

В Волновахском районе образованы:

Старомлиновская сельская военная администрация;

Хлебодаровская сельская военная администрация;

Волновахская городская военная администрация;

Мирненская поселковая военная администрация;

Ольгинская поселковая военная администрация.

Все 10 упомянутых населённых пунктов оказались под контролем РФ в 2022 году.

Ранее мы писали, что Зеленский заменил руководителя Киевской городской военной администрации.

Также Зеленский назначил новых глав обладминистраций на Волыни и Закарпатье.