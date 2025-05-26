Зеленский сменил руководителей сразу восьми районных администраций Киева. Список
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав большинства киевских районных государственных администраций.
Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте президента.
Согласно документам, назначены восемь новых руководителей:
- Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович;
- Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович;
- Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович;
- Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович;
- Днепровская РГА – Палладий Андрей Николаевич;
- Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна;
- Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович;
- Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.
Напомним, в марте Зеленский подписал указ о назначении Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации.
А перед этим президент Украины заменил руководителя Киевской городской военной администрации. Новым главой КГВА стал Тимур Ткаченко.
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