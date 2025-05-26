Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав большинства киевских районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте президента.

Согласно документам, назначены восемь новых руководителей:

Шевченковская РГА – Сазанович Александр Романович;

Соломенская РГА – Мовенко Сергей Александрович;

Святошинская РГА – Зантарая Георгий Малхазович;

Подольская РГА – Наконечный Владимир Михайлович;

Днепровская РГА – Палладий Андрей Николаевич;

Голосеевская РГА – Дунаевская София Анатольевна;

Деснянская РГА – Бахматов Максим Исанович;

Дарницкая РГА – Ковтунов Александр Владимирович.

Напомним, в марте Зеленский подписал указ о назначении Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации.

А перед этим президент Украины заменил руководителя Киевской городской военной администрации. Новым главой КГВА стал Тимур Ткаченко.

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