Командующий Сухопутными войсками генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый назначен командующим Объединённых сил ВСУ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%", – сказал Зеленский.

Ранее сам Драпатый заявил, что проложит армейскую службу, приняв предложение верховного главнокомандующего.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть", – написал Драпатый в своём телеграм-канале.

Зеленский также провёл следующие перестановки среди высшего командования:

командующим Сил беспилотных систем вместо Вадима Сухаревского назначили Роберта "Мадьяра" Бровди,

командующим Десантно-штурмовыми войсками вместо Игоря Скибюка назначили Олега Апостола. Апостол занимал пост заместителя главкома ВСУ Сырского, а до того был командиром 95-й десантно-штурмовой бригады. Она в числе прочих участвовала в операции в Курской области. Скибюк будет назначен заместителем главы Генштаба ВСУ.

Также с должности уволили заместителя командующего Нацгвардией Белоуса.

Напомним, после российского удара по учебному полигону Драпатый объявил о своей отставке и раскритиковал круговую поруку в армии.

Ранее в Генштабе отреагировали на заявление комбата 47-й ОМБр, написавшего рапорт на увольнение в виду "дебильных задач" командования.