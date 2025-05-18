В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на заявление командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина о "дебильных задачах" командования.

"По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях", - заявили в пресс-службе.

При этом отмечается, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступающие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

"По результатам проверки будут приняты решения", - подытожили в Генштабе.

Напомним, командующий батальоном 47-й бригады ВСУ "Магура" раскритиковал командование и заявил о своей отставке.

По данным главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, заявления комбата касалось ситуации с атаками ВСУ на село Теткино в Курской области.

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