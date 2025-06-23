Командир батальона Вооруженных сил Украины Кирилл Верес образно объяснил, почему считает, что Украина побеждает в этой войне.

Об этом военный сказал в эфире ТСН.

"Мы не проиграли, потому что нас не захватили. Мы уже не можем проиграть. Нас не захватили. Как обещали, как хотели, как мечтал весь мир. Да ни х@я! Здесь нам еще не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули. Принципиальная разница. И не глотнем. Уже невозможно это сделать. Невозможно. Поэтому это для меня победа", – заявил Верес.

Ранее австрийский военный эксперт говорил, что россияне чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках.

Война в Украине идет 1216-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что ВСУ смогли отбить у РФ деревню Андреевка в Сумской области. По предоставленным данным, это удалось осуществить благодаря 225-му Отдельному штурмовому полку, который считается одним из лучших штурмовых подразделений украинской армии. Также вчера президент Владимир Зеленский после встречи с главой ГУР Кириллом Будановым анонсировал новые удары по России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play