Вооруженные силы Украины смогли отбить у РФ деревню Андреевка в Сумской области.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По предоставленным данным, это удалось осуществить благодаря 225-му Отдельному штурмовому полку, который считается одним из лучших штурмовых подразделений украинской армии.

Отметим, что ещё в начале июня он успешно наступал на границе с Курской областью в районе населенного пункта Теткино.

Однако, судя по информации Deep State, в итоге был переброшен оттуда, чтобы остановить наступление россиян в Сумской области.

При этом, как сообщают и украинские, и российские источники, попытки украинских сил наступать на Теткино в последнее время почти сошли на нет.

Ранее украинские СМИ писали о проблемах ВСУ на данном направлении.

Война в Украине идет 1215-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска продвинулись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей - со стороны Великой Новоселки, а также по линии Запорожье - Богатырь. По данным ГУР, РФ имеет на вооружении около двух тысяч стратегических ракет и 10 тысяч дронов. При этом до конца этого года Кремль планирует нарастить производство БПЛА.

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