Российские войска продвинулись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей - со стороны Великой Новоселки, а также по линии Запорожье - Богатырь.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Также россияне продолжают двигаться в сторону Яблоневки к югу от Константиновки.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Юнаковке в Сумской области.

Война в Украине идет 1214-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись на трех участках к юго-западу от Константиновки, сообщает Deep State. Захвачено село Шевченко Первое. Вчера прошел новый обмен пленными Украины и РФ. Россия за год увеличила производство "Шахедов" в шесть раз. Эксперт полагает, что РФ скоро будет запускать по Украине 800 "Шахедов" за ночь.

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