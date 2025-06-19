Российские войска продвинулись в населенном пункте Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Также у РФ продвижение около границы с Днепропетровской областью в районе Отрадного и на Константиновском направлении.

Ранее Deep State сообщал, что россияне подошли к границам Днепропетровской области в районе Дачного и села Запорожье.

Напомним, американская газета The New York Times написала, что РФ начала переброску войск в Днепропетровскую область. Офицер из 72-й бригады ВСУ, воюющей на этом направлении, сказал, что Россия накопила "много сил" в этом районе. Ожидается, что россияне будут продвигаться вглубь Днепропетровской области.

Война в Украине идет 1212-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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