Российские войска начали переброску войск в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По данным издания, переброска стартовала еще на прошлых выходных.

"Небольшие отряды российских солдат начали переправу в соседний днепропетровский регион в минувшие выходные, по словам трех украинских офицеров, воюющих в этом районе", - говорится в статье.

Также в материале приведено мнение аналитиков и украинских солдат, согласно которому наступление "символическое, направленное на подрыв морального духа украинцев путем прорыва в новый регион, так и стратегическое, направленное на усиление обороны в соседних районах, где она (Россия. - Ред.) уже закрепилась".

Плацдарм россиян в Днепропетровской области отображен и на картах Института изучения войны.

Офицер с позывным "Барбаросса" из 72-й бригады ВСУ, воюющей на этом направлении, сказал, что Россия накопила "много сил" в этом районе. Ожидается, что россияне будут продвигаться вглубь Днепропетровской области. Пока же, по его словам, они продвинулись вдоль нескольких лесополос.

Другой офицер по имени Виктор считает, что российские войска попытаются захватить населенный пункт Новопавловка, которая расположена на стратегически выгодной возвышенности, после чего будут продвигаться на север к Межовой.

Отмечается, что это может позволить РФ создать буферную зону глубиной примерно десять километров для защиты флангов своей группировки в Донецкой области, что подготовит почву для нового наступления на Покровск.

При этом продвижение в сторону Днепра также подчеркивает динамику наступления России.

"В прошлом месяце Россия захватила более 200 квадратных миль территории в Украине, что по данным Black Bird Group более чем вдвое превышает ее достижения в апреле и является вторым по величине месячным продвижением с первого года войны", - говорится в статье.

Украина до сих пор захода РФ на Днепропетровщину официально не подтверждала и опровергает его. Так, сегодня с опровержением выступили представители группировки "Хортица".

"Проникновение врага на территорию Днепропетровской области не зафиксировано. Мы опровергаем эту информацию. Возможно, они (Институт изучения войны - Ред.) анализируют какие-то российские источники, возможно, какие-то еще. По нашим данным, не зафиксировано, что они проникли на Днепропетровщину", — сказал Андрей Задубинный из "Хортицы".

Что означает наступление РФ на Днепропетровскую область, мы анализировали в отдельном материале.