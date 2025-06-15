Россияне подошли к границам Днепропетровской области в районе Дачного и села Запорожье. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

Южнее у РФ зафиксировано продвижение в районе Комара и Отрадного, что образовывает "мешок" вдоль трассы на Запорожскую область.

Также российские войска продолжают продвигаться на Северском направлении - со стороны Белогоровки.

"Враг продвинулся возле Белогоровки, Отрадного и Запорожья", – отметили в DeepState.

Напомним, на днях американская газета The New York Times написала, что российские войска начали переброску войск в Днепропетровскую область.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщал о заходе армии РФ в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении. По его словам, россияне заходят через админграницу по 4-5 человек, но закрепиться им не удается из-за ударов FPV-дронов.

Вчера президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что российские войска зашли на территорию Днепропетровской области.

Что означает наступление РФ на Днепропетровскую область, мы анализировали в отдельном материале.