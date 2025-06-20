Подготовку обороны Сумской области критикует украинский военный паблик Deep State.

Он публикует фото строительных материалов, которые просто лежали с зимы в районе Юнаковки и теперь их смогут использовать для своих укреплений россияне.

"По словам самих бойцов, было достаточно времени, чтобы их установить. Но этого не произошло. Также, если посмотреть на спутниковые снимки, то были какие-то попытки годичной давности копать позиционные окопы для пехоты, но они скорее похожи на позиции последнего боя, которые можно разнести дронами просто в ноль", - пишет Deep State.

Напомним, что оборонительные сооружения в Сумской области ранее критиковали как украинские военные, так и народные депутаты.

Также министра обороны Рустема Умерова уже вызвали в Верховную Раду докладывать по этой ситуации, однако он пропустил уже два заседания.

Война в Украине идет 1213-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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